Ночью 26 апреля в Ленобласти местами температура опустится до -7 градусов

Днём пройдут осадки.

В Ленинградской области в субботу, 26 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 26 апреля местами пройдёт небольшой снег. Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, местами до -7 градусов, днем +2...+7 градусов. Ночью и утром местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Руководитель Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в уходящем апреле Северная столица побила температурный рекорд 25-летней давности. По его данным, в 2000-м году столбики термометров показывали лишь на 1,4 градуса меньше. Новый рекорд составил 26,7 градусов.

Фото: unsplash (Wiktoria Skrzekotowska)