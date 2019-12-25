Синоптик: в ближайшие дни не стоит ждать прохлады в Петербурге

Столбики термометров стабильно будут показывать чуть выше +30 градусов.

Из-за атмосферного фронта, который вытянулся вдоль северных границ региона, в Северной столице в ближайшие дни сохранится жаркая погода. Лишь иногда в некоторых районах можно будет застать небольшой дождь. Об этом сообщил в социальных сетях ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня, 11 июля, воздух прогреется до +34 градусов. Подует легкий ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красносельском районе парочка отдыхала под лучами солнца на проезжей части.

Фото: Pexels (Sherissa)