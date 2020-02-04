В Красносельском районе парочка отдыхала под лучами солнца на проезжей части

Расположилась компания у универсама "Бриз".

В Красносельском районе двое пришли принимать солнечные ванны на проезжую часть в 5 утра. Об этом сообщили свидетели события в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Ранним утром в воскресенье, 11 июля, мужчина и женщина валялись на дороге у универмага "Бриз". Пара находилась в сознании. В Сети пользователи обсуждают причину странного поступка. Одни полагают, что жара плохо влияет на сознание привыкших к дождям петербуржцев, и оправдывают поведение необычной компании. Вторые предположили, что мужчина и женщина поймали "белочку".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти автомобиль раздавил лежащего на асфальте парня.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург