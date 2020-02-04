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В Красносельском районе парочка отдыхала под лучами солнца на проезжей части
Сегодня, 10:32
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В Красносельском районе парочка отдыхала под лучами солнца на проезжей части

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Расположилась компания у универсама "Бриз".

В Красносельском районе двое пришли принимать солнечные ванны на проезжую часть в 5 утра. Об этом сообщили свидетели события в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Ранним утром в воскресенье, 11 июля, мужчина и женщина валялись на дороге у универмага "Бриз". Пара находилась в сознании. В Сети пользователи обсуждают причину странного поступка. Одни полагают, что жара плохо влияет на сознание привыкших к дождям петербуржцев, и оправдывают поведение необычной компании. Вторые предположили, что мужчина и женщина поймали "белочку". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти автомобиль раздавил лежащего на асфальте парня.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: жара в петербурге, парочка на асфальте
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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