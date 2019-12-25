В августе в Петербург может вернуться жара

Жара может вернуться уже в эти выходные.

Во вторник, 9 августа, метеоролог Михаил Леус в разговоре с "КП-Петербург" сообщил, что горожане могут "потихоньку доставать курточки и готовиться к осени", жара вернется, но 30 градусов на термометре ждать не стоит.

Специалист отметил, что прогноз в 30 градусов рассчитал компьютер, поэтому ему не стоит верить. Метеоролог прогнозирует до +26 градусов тепла.

Погода на неделе ожидается спокойной и, преимущественно, солнечной. Несмотря на возвращение тепла, дальнейшей жары пока не прогнозируется. Вероятно, что ее вообще больше не будет.

В августе будет и теплая, и прохладная погода. Солнечные часы сокращаются, дневной прогрев уменьшается, а ночное выхолаживание – увеличивается.

Фото: Piter.tv