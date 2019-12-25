В среду в Петербурге зарегистрировали очередной рекорд тепла

В городе погода побила температурный рекорд 80-летней давности.

Сегодня, 24 августа, в Петербурге зафиксировали очередной температурный рекорд. Воздух прогрелся до +27,6 градусов в полдень, что на 0,1 градус выше, чем в 1939 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Прогрев продолжается, так что точное значение нового достижения станет известно поле 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров. Михаил Леус, специалист центра "Фобос"

Теплый сектор небольшого циклона принесет в Северную столицу 31-градусную жару. Подует южный ветер со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что значительно выше нормы.

Фото: Piter.tv