  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В среду в Петербурге зарегистрировали очередной рекорд тепла
Сегодня, 12:33
77
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В среду в Петербурге зарегистрировали очередной рекорд тепла

0 0

В городе погода побила температурный рекорд 80-летней давности.

Сегодня, 24 августа, в Петербурге зафиксировали очередной температурный рекорд. Воздух прогрелся до +27,6 градусов в полдень, что на 0,1 градус выше, чем в 1939 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Прогрев продолжается, так что точное значение нового достижения станет известно поле 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Михаил Леус, специалист центра "Фобос"

Теплый сектор небольшого циклона принесет в Северную столицу 31-градусную жару. Подует южный ветер со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что значительно выше нормы. 

Фото: Piter.tv

Теги: жара в петербурге, леус, погода, рекорд тепла, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии