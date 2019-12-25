В среду в Петербурге синоптики обещают 31-градусную жару

В Ленобласти потеплеет до +32 градусов.

Сегодня, 24 августа, теплый сектор небольшого циклона принесет в Северную столицу 31-градусную жару. На небе будет светить солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Синоптик рассказал, что в Петербург в среду будет аномально жарко. Воздушные массы прогреются до +31 градуса. Данные значения могут стать новым рекордом суточной температуры в августе. Пока он составляет плюс 27,5 градуса.

Подует южный ветер со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что значительно выше нормы.

В Ленобласти потеплеет до +32 градусов. В этом регионе возможны кратковременные дожди.

Уже завтра, 25 августа, зной отступит. На смену жаре придут грозы и небольшие осадки.

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Фото: Piter.tv