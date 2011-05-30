В Петербурге массово гибнут чижи от ударов о стекла окон

В комитете порекомендовали с наружной стороны окон нанести темные силуэты хищных птиц — ястребов и соколов – чтобы обезопасить чижей.

В Петербурге начали чаще гибнуть чижи из-за столкновений с окнами. Об этом стали рассказывать горожане, передают в комитете по природопользованию города.

Помимо чижей гибнут и другие птицы, впереди еще два месяца активной миграции воробьиных птиц. Как рассказали в комитет, в этом году численность стрижей выше обычного. Их можно услышать не только в парках, но и на Невском проспекте. Птицы любят кормиться на березах "сережками" с семенами. Нередко они разбиваются о стекла окон. Как и большинство вьюрковых — стайные птицы, поэтому, как правило, от столкновения с окнами гибнут сразу несколько особей.

В комитете порекомендовали с наружной стороны окон нанести темные силуэты хищных птиц — ястребов и соколов – чтобы обезопасить чижей. Эти птицы и прочие вьюрковые, действительно, пугаются одного вида своих естественных врагов, и избегают столкновения со стеклом. Этот метод уже активно используется во многих странах и хорошо себя зарекомендовал.

Для убедительности нужно разместить на окне два разных силуэта хищника, чтобы достучаться даже до самого глупого чижика. При этом размах крыльев на этих рисунках должен быть 20 и 40 см соответственно.

Фото: phxere

