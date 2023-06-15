Днем 3 сентября воздух в Петербурге прогрелся до +28,1 градусов

Перекрыт рекорд 1938 года.

К 14:40 во вторник, 3 сентября, в Петербурге температура воздуха достигла +28,1 градусов. Так, рекорд 1938 года в +28,0 градусов перекрыт, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.

Как всегда значение предварительное, а точный максимум будет известен после 21 часа, вдруг опять одна десятая снова дополнительно выскочит. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Тепло в Северную столицу принес гребень антициклона. С утра сегодня ожидалось, что воздух прогреется максимум до +27 градусов.

Фото: Piter.TV