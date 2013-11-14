Антициклон возвращает жару в Петербург

Температура воздуха 3 сентября в Петербурге +25…+27 градусов.

Во вторник на метеорологические условия в Северной столице будет оказывать влияние гребень антициклона. Усиливаясь с северо-востока, он сделает погоду преимущественно солнечной и сухой, а кратковременные дожди будут возможны лишь на северо-западе области. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 3 сентября в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Такие значения на 6-7 градусов выше климатической нормы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В среду ожидается без осадков и +26…+28 градусов, возможно обновление суточного рекорда тепла 1938 года.

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Фото: Piter.tv