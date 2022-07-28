В Петербурге 25 сентября может быть установлен температурный рекорд

В 1925 году в этот день столбики термометров днем показали +22,6 градуса.

В Петербурге 25 сентября ожидается температура воздуха в +21…+23 градуса. Об этом заявил синоптик Александр Колесов.

В 1925 году в этот день столбики термометров днем показали +22,6 градуса, так что сегодня есть все условия для температурного рекорда.

Потепление в нашем регионе началось с приближением циклонов с запада. Южный ветер уже принес теплую воздушную массу, и вчера в Санкт-Петербурге температура воздуха днем превысила +19 гр. Но сегодня самый теплый день на этой неделе, хотя кратковременный дождь пройдет во второй половине дня и на территории города, так как подходит к нам атмосферный фронт. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

В Северной столице 26 сентября также будет тепло. Максимальная температура достигнет +20 градусов.

А в пятницу, наконец, дожди, которые принесет новый циклон, стремящийся к нам от Англии. Надеюсь, уже ничего не помещает их приходу. Температура воздуха с приходом дождей начнет постепенно понижаться. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV