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В Петербурге 25 сентября может быть установлен температурный рекорд
Сегодня, 9:16
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В Петербурге 25 сентября может быть установлен температурный рекорд

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В 1925 году в этот день столбики термометров днем показали +22,6 градуса.

В Петербурге 25 сентября ожидается температура воздуха в +21…+23 градуса. Об этом заявил синоптик Александр Колесов. 

В 1925 году в этот день столбики термометров днем показали +22,6 градуса, так что сегодня есть все условия для температурного рекорда. 

Потепление в нашем регионе началось с приближением циклонов с запада. Южный ветер уже принес теплую воздушную массу, и вчера в Санкт-Петербурге температура воздуха днем превысила +19 гр. Но сегодня самый теплый день на этой неделе, хотя кратковременный дождь пройдет во второй половине дня и на территории города, так как подходит к нам атмосферный фронт.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

В Северной столице 26 сентября также будет тепло. Максимальная температура достигнет +20 градусов. 

А в пятницу, наконец, дожди, которые принесет новый циклон, стремящийся к нам от Англии. Надеюсь, уже ничего не помещает их приходу. Температура воздуха с приходом дождей начнет постепенно понижаться.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в петербурге, температурный рекорд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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