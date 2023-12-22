В Петербурге 10 апреля воздух прогрелся до +21,5 градуса

Теперь 10 апреля – самая ранняя дата в метеорологической истории города с температурой выше +20 градусов.

Сегодня, 10 апреля, максимальная температура воздуха составила +21,5 градус. Так, в городе на Неве побит тройной рекорд, сообщил синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Отмечается, что это – новый суточный рекорд максимальной температуры для 10 апреля. Он выше на 4,8 градуса прежнего достижения, которое держалось с 1890 года. Кроме того, +21,5 градуса – самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Петербурге с начала 2024 года.

Помимо этого, теперь 10 апреля – самая ранняя дата в метеорологической истории города с температурой выше +20 градусов. До сегодняшнего дня такой датой было 12 апреля.

При тройном температурном рекорде днем 10 апреля усилился ветер: его порывы достигали 20 м/с в отдельных районах.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 11 апреля ожидаются дожди.

Фото: Piter.TV