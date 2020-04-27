Новый температурный рекорд Петербурга побит 15 июня

Стало известно, в какие дни воздух прогреется сильнее, чем сегодня.

В четверг, 15 июня, зафиксирован новый температурный летний рекорд, составивший +25,9 градусов. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов в материале "Невских новостей".

В Северное столице установилась сухая и теплая погода. Стало известно, в какие дни воздух прогреется сильнее, чем сегодня.

Самый жаркий день? Их будет несколько, приблизительно равных по теплу. Пятница, 16 июня, на этой неделе и после небольшого отката в среду и четверг на следующей неделе. Ждите +27...+29 градусов, а +30 пока не видно. Александр Шувалов, синоптик

Важно помнить о том, что солнечное излучение может быть опасным для здоровья. В Роспотребнадзоре советуют ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физические нагрузки. В жаркие дни стоит надевать легкую одежду и головные уборы.

Фото: Piter.TV