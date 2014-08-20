В Ленобласти автомобиль раздавил лежащего на асфальте парня

Знакомые погибшего говорят, что в последний месяц своей жизни парень много выпивал и вел себя странно.

В ночь на 11 июля в Волховском районе Ленобласти произошло странное ДТП. Молодого человека, лежавшего на асфальте, раздавила легковушка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла рядом с деревней Бережки. По словам водителя, парень отдыхал на проезжей части в темноте. Автомобилист ехал на скорости и не заметил человека на дороге. Пострадавшей скончался на месте.

Как отмечают местные жители, юноша в последнее время много выпивал и плохо себя чувствовал. Они предполагают, что до дома он не смог дойти из-за сильного алкогольного опьянения, поэтому упал прямо на трассе.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Выясняется причина смерти. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у деревни Ратница красная легковушка вылетела на встречу фуре.

Фото: pixabay