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В Ленобласти автомобиль раздавил лежащего на асфальте парня
Сегодня, 10:29
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В Ленобласти автомобиль раздавил лежащего на асфальте парня

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Знакомые погибшего говорят, что в последний месяц своей жизни парень много выпивал и вел себя странно.

В ночь на 11 июля в Волховском районе Ленобласти произошло странное ДТП. Молодого человека, лежавшего на асфальте, раздавила легковушка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла рядом с деревней Бережки. По словам водителя, парень отдыхал на проезжей части в темноте. Автомобилист ехал на скорости и не заметил человека на дороге. Пострадавшей скончался на месте. 

Как отмечают местные жители, юноша в последнее время много выпивал и плохо себя чувствовал. Они предполагают, что до дома он не смог дойти из-за сильного алкогольного опьянения, поэтому упал прямо на трассе. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Выясняется причина смерти. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у деревни Ратница красная легковушка вылетела на встречу фуре. 

Фото: pixabay

Теги: дер бережки, задавили подростка, ленобласть дтп
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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