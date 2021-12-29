В Ленобласти столкнулись грузовик и автобус из Петербурга

По предварительным данным, никто не пострадал.

На трассе Вологда - Новая Ладога в субботу, 15 января, на 520 километре произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в группе "Подслушано Тихвин" в соцсети "ВКонтакте".

Дорогу не поделили грузовик MAN и автобус № 860, в которым ехал из Петербурга. Известно, что в нем на момент аварии находилось 17 человек. Как отмечает свидетель случившегося, никто в ДТП не пострадал. Пассажиры добрались до пункта назначения на другом автобусе. Информация о состоянии здоровья водителей уточняется.

На данный момент устанавливается причина столкновения. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шушарах школьница попала под колеса автобуса.

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