В ДТП на дороге "Зуево – Новая Ладога" в аварии пострадали дети

По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.24 ч.1 КоАП РФ.

Полиция Киришского района Ленобласти проводит проверку по факту аварии, в которой пострадали дети. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 26 км автодороги "Зуево – Новая Ладога" 15 июня в 13:55 водитель автомобиля Volkswagen Vento при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении по встречной полосе автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП травмы получил 35-летний водитель автомобиля Volkswagen, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, и двое его пассажиров: 11-летняя девочка в состоянии средней степени тяжести, и 5-летняя девочка – в удовлетворительном состоянии.

По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.24 ч.1 КоАП РФ.

На трассе "Петербург — Морье" женщина за рулём иномарки сбила 16-летнего байкера.

Фото: Piter.tv