Ретропоезд "Лахта" доставит петербуржцев на фестиваль "Корюшка идет!" 17 мая

Поезд №7031/7032 отправится в 09:15 с Московского вокзала и прибудет на станцию Волховстрой-1 в 11:29.

Ретропоезд "Лахта" поедет 17 мая из Петербурга в Новую Ладогу. Пассажиров доставят на фестиваль "Корюшка идет!", сообщили в ОЖД 28 апреля.

Поезд №7031/7032 отправится в 09:15 с Московского вокзала и прибудет на станцию Волховстрой-1 в 11:29. На обратном пути горожан в 18:05 заберет состав №7033, приедет поезд на Ладожский вокзал в 19:56.

Для гостей фестиваля организован бесплатный трансфер от станции Волхострой-1 до площадки проведения мероприятия и обратно при предъявлении билета на электропоезд. Пресс-служба ОЖД

В составе организуют "Туристический вагон" с экскурсионной программой, викториной и сувенирами.

Фестиваль заработает в 11:00, в рамках мероприятия запланированы мастер-классы, дегустация свежей и копченой рыбы, ярмарка ремесел и концерт.

Ранее мы рассказывали о том, что первый "Рыбный фестиваль" пройдет на Пионерской площади 1 мая.

Фото: пресс-служба ОЖД