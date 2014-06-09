Первый "Рыбный фестиваль" пройдет на Пионерской площади 1 мая

Он будет открыт для всех желающих до 4-го числа.

Первого мая на Пионерской площади начнет свою работу "Рыбный фестиваль", который будет проведен в Северной столице впервые, – передают в пресс-службе городской администрации.

Гостям обещают атмосферу яркого гастрономического праздника вплоть до 4-го мая. На Пионерской площади можно будет попробовать рыбные деликатесы, которые поступят в Санкт-Петербург со всех уголков России.

Петербург ждет на фестивале морепродукты от Волги до Енисея, а также Камчатки и Кольского края. Крабы, мидии, омары, лосось прямо с мест вылова впечатлят даже самого искушённого гурмана. Администрация Санкт-Петербурга

Не обойдется и без корюшки – главной героини фестиваля и любимицы петербуржцев. Ее можно будет попробовать в самых различных вариациях – от жареной и копченой до соленой.

Мы видим большой потенциал в развитии гастроиндустрии. Новый креативный проект укрепит статус Петербурга как кулинарной столицы и даст рождение новой традиции. Рыбный фестиваль имеет все шансы стать масштабным ежегодным городским событием и будет стимулировать повышение спроса на отечественную рыбную продукцию. Александр Ситов, руководитель Комитета по промышленной политике, инноваицям и торговле Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.TV: Биолог Павел Глазков перечислил правила безопасной прогулки на природе.

Фото: Piter.TV (Сгенерировано нейросетью "Шедеврум")