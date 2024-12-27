В лесах региона окончательно проснулись змеи: они также радуются весне.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков перечислил правила безопасной прогулки на природе. В лесах региона окончательно проснулись змеи: они также радуются весне. При встрече с человеком гадюки стараются уползти, но возможны и другие варианты развития событий. Если попытаться разглядеть змею или потрогать, она может напасть.

Один из гадюшников находится в заказнике "Юнтоловский", еще два есть на берегу около Ладожского озера.

Рекомендую держаться от гадюки на расстоянии не менее трех метров, хотя она может подпустить и ближе. На расстоянии менее метра она начинает нервничать. У нас встречаются два вида змей: уж обыкновенный – неядовитый, и гадюка обыкновенная – ядовитая. Оба вида не агрессивны и не нападают первыми. Важно смотреть под ноги в лесу и не брать змей руками. Павел Глазков, биолог

При укусе змеи необходимо промыть рану и обработать ее перекисью. Если есть подозрение на яд, в первые 60 секунд нужно высосать его. Во рту много слюны и создается вакуум, поэтому яд не пойдет на слизистые стенки. Он опасен только в кровотоке.

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