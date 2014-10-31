Пожароопасный сезон стартовал в Ленобласти 22 апреля

За пожарами в лесах следят 157 камер видеонаблюдения, они охватывают свыше 90% земель лесного фонда.

В Ленобласти с 22 апреля объявлено начало пожароопасного сезона. Об этом рассказали в комитете по природным ресурсам региона.

С сегодняшнего дня в круглосуточный режим работы переведен Региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ "Ленобллес". За пожарами в лесах следят 157 камер видеонаблюдения, они охватывают свыше 90% земель лесного фонда. Кроме того, утверждено 1,1 тыс. маршрутов наземного патрулирования общей протяженностью более 75 тыс. километров. В полную готовность приведены силы и средства, включенные в Сводный план тушения лесных пожаров.

Федеральный бюджет на охрану лесов от пожаров – 57,6 млн рублей, областной – 350,5 млн рублей.

Управление лесами Ленобласти напоминает, что соблюдение правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним территориях – личная ответственность каждого человека. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленобласти

В Петербурге пожароопасный сезон стартовал 16 апреля.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти