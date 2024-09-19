Пожароопасный сезон стартовал в Петербурге из-за сухой погоды

Если ситуация ухудшится, то могут ввести особый противопожарный режим с дополнительными мерами обеспечения безопасности.

В Петербурге объявлен пожароопасный сезон в связи с наступлением сухой и теплой погоды. В этот период увеличивается число природных возгораний, которые связаны со сжиганием сухой травы и мусора, рассказали в Смольном.

При этом никакие ограничения не вводятся, однако, если ситуация ухудшится, то могут ввести особый противопожарный режим с дополнительными мерами обеспечения безопасности.

Правительство Петербурга обращается к жителям и гостям города с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем может привести к трагическим последствиям. Пресс-служба Смольного

При обнаружении пожара важно позвонить по телефонам 101 или 112.

Ранее мы сообщили о том, что на этой неделе в Петербурге будет солнечно и дождливо. Не очень серьезные осадки пройдут 17 и 19 апреля.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти