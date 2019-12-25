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На этой неделе в Петербурге будет солнечно и дождливо
Сегодня, 9:32
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На этой неделе в Петербурге будет солнечно и дождливо

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Дождь пройдет 17 и 19 апреля, однако все эти осадки не очень серьезные.

Петербург дождался теплых денечков, сообщил синоптик Александр Колесов 14 апреля. Воздух поступает с территории Европы. При этом многое будет зависеть от облачности, наличия осадков и направления ветра. 

Накануне воздух прогрелся до +11…+13 градусов, сегодня должно быть за +15 градусов. 

Но сегодня небо не такое ясное, как вчера, хотя солнце будет постоянно появляться. К нам с запада подходит атмосферный фронт, который вечером принесет небольшой дождь. 

Александр Колесов, синоптик 

Дождь пройдет 17 и 19 апреля, однако все эти осадки не очень серьезные. Солнышко спрячется только в четверг. В дневные часы в середине недели столбики термометров покажут +15…+20 градусов. 

При западном ветре с залива прохладными будут не только прибрежные районы города, но и весь центр, особенно вблизи Невы. Например, во вторник температура в центре Петербурга от +10 до +13 гр., а на юге и даже севере города может быть и до +15 гр.

Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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