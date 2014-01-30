Леса появятся на доме Демидовых у Невского до начала тепла

Знаменитые кариатиды на Невском проспекте дождались реставрации.

Дом Демидовых, расположенный на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, готовят к масштабным реставрационным работам. Здание, имеющее статус объекта культурного наследия, вошло в городскую программу по восстановлению фасадов многоквартирных домов-памятников. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

В ближайшее время у исторического строения начнут монтировать строительные леса. Активная фаза реставрации запланирована на период после наступления устойчивой теплой погоды. Всего программа комитета охватывает 255 объектов, из которых 94 расположены непосредственно на Невском проспекте. Подавляющее большинство из них – 91 здание – являются многоквартирными домами-памятниками.

Особое внимание специалисты уделят восстановлению архитектурных элементов. Дом Демидовых известен своим полуциркульным балконом, который поддерживают терракотовые кариатиды. В ходе работ планируется отреставрировать штукатурный слой, лепной декор и восполнить утраченные скульптурные фрагменты.

Здание примечательно не только архитектурой, но и историей: в начале XX века здесь размещалось легендарное фотоателье Карла Буллы, запечатлевшего многие знаковые события и лица городской жизни того времени.

Фото: пресс-служба КГИОП