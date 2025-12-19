КГИОП отказался признавать снесенный ВНИИБ объектом наследия

Смольный не включил институт на Муринском в охранный перечень.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не стал включать здание бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности в перечень выявленных объектов, обладающих признаками культурного наследия.

Распоряжение правительства Санкт-Петербурга было опубликовано 19 января. Вместе со зданием института в перечень не включили и сквер, расположенный перед ним. Институт находился на 2-м Муринском проспекте и был построен в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Бориса Журавлева и Валентины Филипповой. На прошлой неделе здание было полностью снесено.

Решение КГИОП не стало первым подобным. Градозащитники неоднократно обращались с просьбой признать ВНИИБ объектом культурного наследия, однако каждый раз получали отказ. Земельный участок, на котором располагался институт, принадлежит ООО "Специализированный застройщик "2-й Муринский"", входящему в группу компаний "ФСК". Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на этом месте было получено еще в 2019 году. Снос здания начался 8 января во время новогодних праздников.

В пресс-службе группы компаний "ФСК" заявили, что все работы выполняются в строгом соответствии с действующим законодательством. Во время попыток защитить здание были задержаны 15 градозащитников. В отношении них составили протоколы по части первой статьи 20.2.2 КоАП РФ. К утру 12 января здание ВНИИБ было полностью демонтировано.

Ранее мы сообщили о том, что во время сноса здания ВНИИБ в Петербурге мужчина распылил "перцовку". Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV