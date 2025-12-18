Ретропоезд "Юность" отправится к форту "Красная Горка" 1 мая

До Кронштадта пассажиров отвезут ретроавтобусы.

В рамках акции "Вахта Памяти" ретропоезд ЭР2К-901 "Юность" будет обслуживать пассажиров по маршруту от Балтийского вокзала до станции Калище. Получится добраться к форту "Красная Горка" в Кронштадте от станции Лебяжье, куда отвезут два ретроавтобуса общей вместимостью 100 человек, рассказали в АО "СЗППК".

Расписание ретропоезда 1 мая: №6611 – старт в 09:50 от Балтийского вокзала, прибытие на станцию Калище в 11:40; №6624 – выезд в 13:32, прибытие обратно в Северную столицу в 15:25. Полное расписание доступно в мобильных приложениях, на вокзалах и станциях.

