Житель Новой Ладоги ударил ножом своего отца

На следующий день 77-летний пострадавший обратился к медикам за помощью.

В Волховском районе росгвардейцы задержали мужчину, нанесшего ножевое ранение своему отцу. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским 12 июля поступила информация о том, что квартире дома по улице Суворова в Новой Ладоге произошел конфликт, один из участников которого получил ранение. Во время застолья поссорились сын и отец, первый после совершения преступления скрылся.

На следующий день 77-летний пострадавший обратился к медикам за помощью, а 43-летнего злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны. Мужчину увезли в 92-й отдел.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти