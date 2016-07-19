  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Новой Ладоги ударил ножом своего отца
Сегодня, 14:57
81
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Житель Новой Ладоги ударил ножом своего отца

0 0

На следующий день 77-летний пострадавший обратился к медикам за помощью.

В Волховском районе росгвардейцы задержали мужчину, нанесшего ножевое ранение своему отцу. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Полицейским 12 июля поступила информация о том, что квартире дома по улице Суворова в Новой Ладоге произошел конфликт, один из участников которого получил ранение. Во время застолья поссорились сын и отец, первый после совершения преступления скрылся. 

На следующий день 77-летний пострадавший обратился к медикам за помощью, а 43-летнего злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны. Мужчину увезли в 92-й отдел. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить женщину, убившую супруга на Красносельском шоссе. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: новая ладога, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии