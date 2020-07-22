У деревни Ратница красная легковушка вылетела на встречу фуре

Автор поста считает, что легковушка вылетела на встречную под фуру, после того как "кто-то на синей Тойоте РАВ 4 спровоцировал, обгоняя всех на бешеной скорости".

В субботу, 10 июля, у деревни Ратница на 94 км Мурманского шоссе красная легковушка попала под колеса фуры. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео можно наблюдать, что автомобиль сложился "в гармошку". Очевидцы написали, что выезд на встречную полосу красной легковой машины не был случаен. Автор поста считает, что легковушка вылетела на встречную под фуру, после того как "кто-то на синей Тойоте РАВ 4 спровоцировал, обгоняя всех на бешеной скорости". Образовалась пробка на дороге, движение затруднено.

Информации о пострадавших и причинах случившегося уточняется.

На Володарском мосту столкнулись фургон, легковушка и мотоциклист.

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