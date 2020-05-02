На Володарском мосту столкнулись фургон, легковушка и мотоциклист

От полученных травм водитель мотоцикла скончался. Его личность устанавливается.

В субботу, 10 июня, на Володарском мосту произошла авария: столкнулись фургон, легковушка и мотоциклист. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконакте".

Как рассказали в ДЧ ГИБДД "Фонтанке", авария произошла в 15:00 часа дня. Мотоциклист пытался объехать препятствие, но врезался в фургон. В этот момент следовавший за фургоном "ПАЗ" не успел затормозить и мотоциклист попал под колеса автобуса. От полученных травм водитель мотоцикла скончался. Его личность устанавливается.

На месте происшествия уже находят скорая помощь и сотрудники полиции.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что мост "Мост просто аварийно опасный. И убраться там очень легко".

Ранее мы писали, что на перекрестке Дунайского и Купчинской мотоциклист влетел в маршрутку и сломал ногу.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб