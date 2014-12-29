На Полюстровском проспекте в ДТП серьезно пострадал мотоциклист

На Полюстровском проспекте в Петербурге 17 июля произошло ДТП с участием "легковушки" и мотоциклиста. Об этом стало известно Piter.TV.
Водитель автомобиля Volkswagen поворачивал налево, а байкер ехал слева от него, пишет "Фонтанка". Мотоциклиста 1992 года рождения, по информации группы "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте", госпитализировали в тяжелом состоянии в Елизаветинскую больницу.
На месте произошедшего находились машины скорой помощи и сотрудников ДПС. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Киришском районе Ленобласти водительница Audi сбила насмерть 13-летнюю девочку.
Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП
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