В Киришском районе Ленобласти водительница Audi сбила насмерть 13-летнюю девочку

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на автодороге "Зуево — Новая Ладога". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 17 июля на территории Киришского района 63-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Audi Q7 и двигаясь со стороны Старой Ладоги в сторону Киришей, сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, слева направо по ходу движения машины.

В результате ДТП ребенок от полученных травм скончалась в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Лахтинском проспекте в Петербурге велосипедист сбил девятиклассницу. Школьницу в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти