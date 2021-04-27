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В Киришском районе Ленобласти водительница Audi сбила насмерть 13-летнюю девочку
Сегодня, 18:22
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В Киришском районе Ленобласти водительница Audi сбила насмерть 13-летнюю девочку

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на автодороге "Зуево — Новая Ладога". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 17 июля на территории Киришского района 63-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Audi Q7 и двигаясь со стороны Старой Ладоги в сторону Киришей, сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, слева направо по ходу движения машины.

В результате ДТП ребенок от полученных травм скончалась  в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Лахтинском проспекте в Петербурге велосипедист сбил девятиклассницу. Школьницу в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп в киришах, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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