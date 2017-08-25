Девятиклассница попала в реанимацию после аварии с велосипедистом на Лахтинском проспекте

Девочка получила открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб головного мозга.

Вечером во вторник, 16 июля, в Приморском районе Петербурга расследуются обстоятельства наезда велосипеда на несовершеннолетнюю. Как стало известно Piter.TV, у дома № 2, корпус 1 по Лахтинскому проспекту 39-летний житель улицы Савушкина, управляя велосипедом Merida, совершил наезд на 15-летнюю ученицу девятого класса, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Девочка получила открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб головного мозга.

Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и помещена в реанимацию.

Ранее мы сообщили о том, что Mitsubishi Outlander сбил пятилетнего велосипедиста на Светлановском.

Фото: Piter.TV