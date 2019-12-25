Mitsubishi Outlander сбил пятилетнего велосипедиста на Светлановском

Пострадавшего доставили в больницу с ушибом правой ноги. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пятилетний велосипедист попал под колеса автомобиля в Калининском районе. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП произошло утром, когда женщина за рулем Mitsubishi Outlander двигалась по двору дома на Светлановском проспекте. Внезапно на дорогу выехал мальчик на велосипеде. Водитель не успела затормозить и сбила ребенка. Выяснилось, что ребенок гулял с отцом перед детским садом. Отец мальчика – мигрант, приехавший в Петербург на заработки.

Пострадавшего доставили в больницу с ушибом правой ноги. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Стоит отметить, что женщина дважды за год нарушала правила дорожного движения, но оба штрафа были оплачены.

Ранее мы сообщили о том, что машина сбила самокатчика на перекрёстке проспекта Энгельса и Ланского шоссе.

Фото: Piter.TV