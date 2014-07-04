Машина сбила самокатчика на перекрёстке проспекта Энгельса и Ланского шоссе

Автомобиль получил повреждения, включая разбитое лобовое стекло, а самокатчик получил травмы.

В ночь на воскресенье, 14 июля, в Выборгском районе Петербурга произошла авария, свидетельствуют сообщения в социальных сетях.

ДТП случилось на перекрестке проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Согласно данным очевидцев, мужчина на электросамокате выехал на дорогу на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем.

Автомобиль получил повреждения, включая разбитое лобовое стекло, а самокатчик получил травмы. Детали происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два автомобиля Hyundai.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер