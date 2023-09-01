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В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два автомобиля Hyundai
Сегодня, 14:46
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В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два автомобиля Hyundai

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В результате ДТП пострадали двое: 33-летний водитель и 46-летняя пассажирка.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии, произошедшей на перекресте шоссе Революции и Индустриального проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В 04:20 в воскресенье, 14 июля, в Красногвардейском районе 33-летний водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущество в движении 45-летнему водителю другой машины Hyundai и столкнулся с ней. 

В результате ДТП пострадали двое: 33-летний водитель и 46-летняя пассажирка из иномарки под управлением 45-летнего петербуржца. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель каршеринга погиб в ДТП в Пушкинском районе Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: в дтп пострадали люди, дтп на шоссе революции
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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