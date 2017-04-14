В результате ДТП в Янино пострадали четыре человека

По данному факту полиция проводит проверку.

В поселке Янино Всеволожского района Ленобласти у Голландской, 10, 1 сентября в 18:40 произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

По неизвестной причине 37-летняя женщина за рулем "Шевроле" превысила скорость и наехала на 35-летнего стоящего на тротуаре пешехода, после чего она столкнулась с "Хендай" под управлением 32-летнего водителя, поворачивавшего налево.

По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы пешеход, управлявшая "Шевроле", ребенок 2021 года рождения и пассажир "Хендай". По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти фура сбила самокатчика, который ехал на красный свет.

Фото: Piter.TV