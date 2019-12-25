В Ленобласти грузовик сбил самокатчика, который ехал на красный свет

Самокатчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Полициейские проводят проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В четверг, 31 августа, около 21:25 на 27 км автодороги "Парголово – Огоньки" 38-летний водитель, управляя автомобилем MAN с полуприцепом, двигаясь в сторону Петербурга наехал на неустановленного мужчину, пересекавшего проезжую часть на электросамокате на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП самокатчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Утром 1 сентября на 68 км автодороги "Нарва" в Ленобласти погиб водитель Лады.

Фото: МВД