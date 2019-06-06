На 68 км автодороги "Нарва" в Ленобласти погиб водитель Лады

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Волосовском районе Ленобласти на трассе "Нарва". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 1 сентября на 68 км автодороги "Нарва" в Волосовском районе 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь от Петербурга в направлении Кингисеппа, при обгоне попутно едущего транспортного средства, совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти автомобиль сбил насмерть пешехода и скрылся.

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