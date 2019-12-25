В Ленобласти автомобиль сбил насмерть пешехода и скрылся

Автомобиль двигался со стороны посёлка Разметелево в сторону Всеволожска.

В Ленинградской области автомобиль сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии. Об этом стало известно Piter.tv.

Около полуночи 30 августа на 28 км автодороги "Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск" неустановленный водитель на неизвестном автомобиле совершил наезд на 30-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в том же направлении. Автомобиль двигался со стороны посёлка Разметелево в сторону Всеволожска, после наезда на пешехода автомобиль покинул место ДТП.

В результате ДТП пешеход Мельников от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Разыскивается автомобилист, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на улице Руставели в Петербурге нетрезвый водитель совершил ДТП и бросил пассажира.

Фото: Piter.tv