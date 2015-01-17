На улице Руставели в Петербурге нетрезвый водитель совершил ДТП и бросил пассажира

В отношении мужчины составлено несколько административных протоколов.

Ночью 28 августа у дома 65 по улице Руставели в Петербурге нетрезвый водитель совершил ДТП и бросил пассажира на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Водитель легкового автомобиля пытался скрыться. В ходе погони он нарушал ПДД и угрожал жизни горожан. Для того, чтобы остановить находившегося за рулем, было произведено несколько выстрелов в воздух. Затем открыли огонь по колесам машины.

Нарушитель продолжал противоправные действия, пока не протаранил опору освещения на улице Советов в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти.

После аварии водитель бросил автомобиль и скрылся. Он оставил 31-летнего пассажира. Спустя время мужчина вернулся, его задержали. Освидетельствование показало наличие алкоголя в крови.

В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов. Машина помещена на спецстоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добилась взыскания 100 тыс. рублей для потерпевшего в ДТП ребенка.

Видео: ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти