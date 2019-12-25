Прокуратура Петербурга добилась взыскания 100 тысяч рублей для потерпевшего в ДТП ребенка

Петербургская прокуратура обязала выплатить 100 тысяч рублей ребёнку, пострадавшему в ДТП.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего по факту причинения её сыну морального вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, водитель транспортного средства, двигаясь по набережной Обводного канала на красный сигнал светофора, совершил наезд на 9-летнего сына заявительницы, чем причинил мальчику лёгкий вред здоровью.

Прокурор района обратился в Ленинский районный суд с требованием взыскания компенсации морального вреда. В итоге теперь виновник должен выплатить 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали нетрезвого водителя каршерингового кроссовера.

Фото: Piter.TV

