Сотрудникам ДПС пришлось применить оружие в ходе погони.

В Петербурге задержали нетрезвого водителя каршерингового кроссовера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 26 августа на улице Пограничника Гарькавого. Водитель машины ехал с выключенными фарами. Он проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и увеличил скорость. Вместе с ним в автомобиле также были три пассажира. Сотрудникам ДПС пришлось применить оружие в ходе погони. Каршеринг удалось остановить на трамвайных путях рядом с проспектом Ветеранов. Отмечается, что ранее водитель был лишен прав в 2017 году за нетрезвую езду.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА