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Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в Шушарах
Сегодня, 18:14
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Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в Шушарах

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В результате ДТП пострадали четыре человека.

В понедельник, 28 августа, в 09:15 у дома на Ростовской улице, 26, в Шушарах произошла авария с участием автобуса. Полиция по данному факту проводит проверку, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

65-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения. 

В результате ДТП пострадали четыре человека: три женщины 56, 63 и 69 лет и 57-летний мужчина. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее на Piter.TV: в Волхове водитель Toyota врезался в здание и погиб.

Фото: Piter.TV

Теги: автобус с пассажирами дтп, дтп автобус шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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