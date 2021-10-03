Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в Шушарах

В понедельник, 28 августа, в 09:15 у дома на Ростовской улице, 26, в Шушарах произошла авария с участием автобуса. Полиция по данному факту проводит проверку, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.
65-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения.
В результате ДТП пострадали четыре человека: три женщины 56, 63 и 69 лет и 57-летний мужчина. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Ранее на Piter.TV: в Волхове водитель Toyota врезался в здание и погиб.
Фото: Piter.TV
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