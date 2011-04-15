Автомобиль Росгвардии столкнулся с автобусом в Ангарске

В результате аварии пострадали 14 человек.

В городе Ангарск Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Авария произошла 3 октября. Автобус столкнулся с легковушкой на перекрестке, после чего врезался в столб. По данным ведомства, в результате столкновения в больницу были отправлены 14 человек, у четверых медики выявили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что никто из несовершеннолетних в ДТП не пострадал.

На кадрах обнародованного в интернете видео можно заметить, что автобус столкнулся с легковым автомобилем Росгвардии. Эту информацию подтвердили ТАСС в управлении ведомства по региону, которому принадлежит транспортное средство. Там также уточнили, что сотрудники Росгвардии в результате аварии не пострадали.

По факту ДТП начата доследственная проверка.

Ранее в Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали восемь человек.

Видео: ВК/Страница новостей