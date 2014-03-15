В Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Водитель не справился с управлением ТС и съехал в кювет, в результате чего автобус перевернулся.

В Хабаровском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Росси по региону.

Авария произошла утром 3 октября на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре. По данным управления Следственного комитета, в результате случившегося пострадали восемь человек. Они были отправлены в медучреждение.

По данным "МВД Медиа", авария произошла по причине того, что водитель автобуса не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Ранее на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов в Санкт-Петербурге в результате ДТП погиб велосипедист.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Видео: СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО