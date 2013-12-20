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На пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов в результате ДТП погиб велосипедист: видео

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Смертельная авария произошла с участием двух автомобилей.

Вечером в субботу, 2 октября, в Выборгском районе произошло жесткое ДТП, закончившееся трагично для водителя двухколесного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Инцидент произошел около 23:00 вечера на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Композиторов. Легковушка Audi влетела в автомобиль Subaru, после чего вторая машина отлетела и наехала на 41-летнего велосипедиста. Мужчина погиб на месте. 

Кроме того, в аварии пострадал и 14-летний подросток. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Известно, что травмы получила и 17-летняя пассажирка иномарки Subaru. Девушку госпитализировали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители Петербурга возмутились, увидев самокатчика с ребенком на Мурманском шоссе. 

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дети дтп, дтп велосипедист, пдд, подросток, проспект просвещения, улица композиторов
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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