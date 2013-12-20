На пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов в результате ДТП погиб велосипедист: видео

Смертельная авария произошла с участием двух автомобилей.

Вечером в субботу, 2 октября, в Выборгском районе произошло жесткое ДТП, закончившееся трагично для водителя двухколесного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел около 23:00 вечера на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Композиторов. Легковушка Audi влетела в автомобиль Subaru, после чего вторая машина отлетела и наехала на 41-летнего велосипедиста. Мужчина погиб на месте.

Кроме того, в аварии пострадал и 14-летний подросток. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Известно, что травмы получила и 17-летняя пассажирка иномарки Subaru. Девушку госпитализировали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители Петербурга возмутились, увидев самокатчика с ребенком на Мурманском шоссе.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург