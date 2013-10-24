В Волхове водитель Toyota врезался в здание и погиб

Мужчина не справился с управлением.

В ночь на воскресенье, 27 августа, в микрорайоне Плеханово города Волхов случилась смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 56-летний мужчина управлял своим Toyota Land Cruiser и двигался от посёлка Зуево в сторону посёлка Новая Ладога. На левом закруглении дороги водитель не справился с управлением и, съехав с проезжей части, врезался в здание.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" в Ленобласти массовое ДТП вызвало пробку.

Фото: Piter.TV