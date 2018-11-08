На съезде с Таллинского шоссе столкнулись Volkswagen Transporter и Mitsubishi L200

Есть пострадавшие.

Более часа назад на съезде на внешнее кольцо с Таллинского шоссе столкнулись Volkswagen Transporter и Mitsubishi L200. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, есть пострадавшие, предположительно водитель Volkswagen Transporter. Сейчас ему оказывается первая медицинская помощь. На месте уже работают все спецслужбы. На данном участке дороги собирается большая пробка.

Также с утра на Пискаревке авария перекрыла две полосы движения.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП

Видео: Piter.TV