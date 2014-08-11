На Таллинском шоссе три автомобиля остановили поток машин после ДТП

Час пик превратился в хаос.

На Таллинском шоссе у дома 27 столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего пострадала женщина и движение по направлению к Красному Селу оказалось серьёзно затруднено. Об этом сообщает 78.ru.

В четверг вечером на Таллинском шоссе в юго-западной части Петербурга произошла дорожная авария. Около 20 часов у дома 27 по направлению из города к Красному Селу столкнулись три легковых автомобиля — Citroen, Kia и Mercedes.

По данным очевидцев и экстренных служб, в результате ДТП пострадала женщина средних лет. Травмы она получила после срабатывания подушки безопасности. Медики решают вопрос о её госпитализации. Из-за аварии движение по Таллинскому шоссе затруднено. На месте работают сотрудники дорожных служб и ГИБДД, устанавливаются обстоятельства столкновения.

Фото: Piter.TV