Очевидцы: "На Пискаревке авария перекрыла две полосы движения"

Столкнулись фура и легковушка.

С утра в Петербурге в час пик на оживленном участке дороги столкнулись легковой автомобиль и фура. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на месте образовывается пробка, так как участники аварии перекрыли две полосы движения.

Авария произошла на Пискаревском проспекте.

Вольва не уступил фуре и лишился половины морды. Фура ехала в правом ряду, там две полосы. Очевидец

И фура, и легковой автомобиль получили сильные повреждения, о пострадавших не сообщается.

Фото и видео: ДТП и ЧП/ ВК