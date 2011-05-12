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Очевидцы: "На Пискаревке авария перекрыла две полосы движения"

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Столкнулись фура и легковушка.

С утра в Петербурге в час пик на оживленном участке дороги столкнулись легковой автомобиль и фура. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на месте образовывается пробка, так как участники аварии перекрыли две полосы движения.

Авария произошла на Пискаревском проспекте.

Вольва не уступил фуре и лишился половины морды. Фура ехала в правом ряду, там две полосы.

Очевидец 

И фура, и легковой автомобиль получили сильные повреждения, о пострадавших не сообщается. 

Фото и видео: ДТП и ЧП/ ВК

Теги: дтп с фурой, пискаревский
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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