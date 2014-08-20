На Таллинском шоссе сгорели три "легковушки". Ущерб составил 15 млн рублей

Все машины принадлежали компании, которая занимается продажей и сервисом авто марки Volkswagen.

В Красносельском районе вечером 27 февраля сгорели три автомобиля. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре на стоянке у дома 206 по Таллинскому шоссе поступило на пульт спасателей вчера в 22:50. С огнем справились к 23:01. Предварительно, никто не пострадал. Тушили машины 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

По информации АН "Оперативное прикрытие", полыхали два авто Volkswagen Tayron и Volkswagen Tavendor. Все они были без аккумуляторов и принадлежали компании, которая занимается продажей и сервисом машин этой марки. Ущерб – около 15 тыс. рублей. Причиной пожара мог стать поджог.

Ранее на Piter.TV: пожар уничтожил шесть бытовок на бульваре Головина.

Фото: "Яндекс.Карты"