Пожар уничтожил шесть бытовок на бульваре Головина

К 7:00 пожарные полностью ликвидировали огонь.

Сегодня утром на Васильевском острове произошел пожар, уничтоживший шесть бытовок. Эту информацию предоставила пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Возгорание началось около половины шестого утра на бульваре Головина. Огонь охватил шесть бытовок размером два на шесть метров каждая, общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. К 7:00 пожарные полностью ликвидировали огонь.

Никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что пострадавшая при пожаре на Котина скончалась в петербургской больнице.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер